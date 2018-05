Mit diesen Romanen können Sie den Iran verstehen

Wie beschreibt man einen Kuss im Auto so, dass er die Zensoren nicht erzürnt und die Leser trotzdem wissen, was gemeint ist? Eine der im Iran populärsten Autorinnen, Fariba Vafi, scheiterte daran kläglich, wie sie vor einiger Zeit bei einem Auftritt in Deutschland gestand. „Ich habe mich so sehr bemüht, diese Intimität zu umschreiben, und war überzeugt, dass es mir gut gelungen ist“, erzählte sie da. „Bis mich nach einer Lesung ein Zuhörer fragte, warum die beiden Hauptpersonen im Auto versuchen würden, sich gegenseitig umzubringen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.05.2018)