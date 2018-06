Sex allein ist auch keine Lösung

Das Paar, das Lucy auf einem ihrer abendlichen Spaziergänge in Venice Beach erblickt, ist vielleicht Anfang 20. Beide sind gut gebaut und unterhalten sich angeregt darüber, in welches Lokal sie essen gehen sollen.

Lucy, 38 und Single, ist abgestoßen und angezogen gleichzeitig von der Unbeschwertheit der beiden, von der zur Schau gestellten Sexyness, vor allem des Mädchens in winzigen blauen Shorts. „Fast erschien es mir, als wäre sie nur auf der Welt, um diesen Arsch in diesen Shorts durch die Gegend zu tragen.“ Fasziniert folgt sie den Turteltauben. Sie kann sich nicht entscheiden, wen sie mehr hasst, sie oder ihn, weil dem Paar gelingt, was ihr nicht gelingen will: die Ausblendung der Leere und das Verdrängen der Sinnfragen, die Lucy immerzu quälen. „Die gesamte Show war nur dazu da, vom Wesentlichen abzulenken: vom Nichts“, lässt Melissa Broder ihre Heldin düster philosophieren und zum Schluss kommen: „Die Silhouette ihrer Pobacken war die Antwort auf alles.“

Allein für diese Szene, mit der Melissa Broders Debütroman „Fische“ beginnt, muss man der Autorin gratulieren. In ihrer Heimat USA ist sie längst keine Unbekannte: Broder hat mehrere Poesiebände veröffentlicht. Vor allem aber ist sie ein Twitter-Phänomen. Die fast 660.000 Follower ihres Accounts „So sad today“ verehren sie für Kurznachrichten wie „I wouldn't fuck me“ (1800 Likes) und „Ups, ich sollte eigentlich nicht geboren sein“ (4700 Likes). Die Tweets sind – nun ja – nicht für jeden. In „Fische“ lässt Broder ihre Protagonistin Lucy ein Feuerwerk an bissigen Kommentaren nach dem anderen entzünden. Der großartige Roman erzählt sehr explizit von den Liebesnöten einer Enddreißigerin.



Die Verortung der Frau. Im Mittelpunkt steht Lucy, die seit Jahren freudlos an ihrer Doktorarbeit über die Lücken im Werk der griechischen Dichterin Sappho schreibt. Die gequälte Literaturrecherche mit einer – so wird Lucy immer mehr bewusst – unhaltbaren These spiegelt die Leere in ihrem Liebesleben wider. Da aus der Beziehung zu ihrem langjährigen Long-Distance-Freund Jamie die Luft raus ist, trennen sich die beiden. Doch sobald Lucy ihn los ist, will sie ihn zurückhaben. Messerscharf beschreibt Broder die Situiertheit der Frau als Teil eines Paares und als Single: „Mir wurde klar, wie viel Zeit ich mit Jamie verbracht hatte, besser gesagt, wie viel Zeit ich nicht mit ihm zusammen verbracht hatte, sondern allein und in dem Wissen, einen Partner zu haben. So richtig allein zu sein war etwas vollkommen anderes.“

Neu Erschienen Melissa Broder „Fische“ Übersetzt von Eva Bonné, Ullstein Verlag, 352 Seiten, 21,60 Euro. – (C) Ullstein Verlag

Um Jamie zu vergessen, mietet sich Lucy den Sommer über als Hundesitterin im Strandhaus ihrer Schwester in Venice Beach ein. Sie sitzt in einer Therapiegruppe, deren Rat nach einer männerlosen Zeit sie ignoriert. Sie gibt sich dem Onlinedating hin und hat enttäuschenden Sex. Lucy, deren größte Sorge es ist, „bedürftig“ auf andere zu wirken, steckt in einem Dilemma: Die Männer sind abstoßend, doch nach ihrer Bestätigung sehnt sie sich.

Schließlich lernt sie am Strand einen jungen Mann kennen. Es stellt sich heraus, dass Theo ein Meermann ist, also statt eines Unterkörpers eine Flosse hat. Man nimmt Melissa Broder diese exaltierte Figur ohne weiteres ab. Theo, der von Lucy Unmögliches verlangt, fügt sich ein in Lucys problematische Verbindung zur griechischen Sagenwelt. Er ist ein reales Wesen mit irrealen Vorstellungen – und ihr damit viel ähnlicher, als sie denkt.



Wer will mich? In „Fische“ ist viel von Mösen und Schwänzen, von Ficken und Lecken die Rede. Der Roman dreht sich um tabuisierte weibliche Sexualität, die Not des Begehrt-Werden-Wollens und die Frage, wie man die Leere im Leben füllt. Broders Antworten sind sparsam und flapsig: Manchmal ist Sex mit vielen Männern die richtige Antwort. Manchmal nicht. Lucy sucht eine Beziehung, aber bekommt immer etwas anderes. Sucht sie wirklich Liebe? Oder sich selbst? Am Schluss ist sie ein bisschen schlauer als zuvor. „Ich liebte mich noch immer nicht. Aber vielleicht würde es mir eines Tages gelingen, wenn ich nur lange genug am Leben blieb.“ Fast eine Kampfansage.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.06.2018)