Unter Pfadfindern

Nelson feiert Geburtstag. Doch zur Party des Außenseiters und verspotteten Trompeters erscheint – wenngleich verspätet – nur Jonathan, ein Pfadfinderkamerad, der zum Freund fürs Leben werden soll. Der Vater, ein Schläger, ist bald weg; die Mutter, eine alleinerziehende Hausfrau, schlägt sich derweil wacker, aber unglücklich durch den Alltag der frühen Sixties in der US-Provinz, in Eau Claire in Wisconsin. Nelson kommt unter die Fittiche des Pfadfinderführers – und in ein fernes Internat, später nach West Point, um schließlich in einer Eliteeinheit im Vietnam-Krieg zum Helden zu werden.

Die Wege der Babyboomer Nelson und Jonathan kreuzen sich im Lauf der mehr als fünf Jahrzehnte. Obwohl sich herausstellt, dass sie nur wenig gemein haben, hält sie das bei den Pfadfindern geschlossene Band („Allzeit bereit“) zusammen. Trevor, Jonathans Sohn, eifert Nelson nach – als Pfadfinder und Militär.

Berührend erzählt Nickolas Butler vom Schicksal dreier Männer und von Rachel, Trevors Frau, von Freundschaft und Ehre, Schmerz und Verlust – und von der Brutalität, die in Männergesellschaften herrscht, wie sie anhand von Initiationsritualen selbst in Pfadfinderlagern auftritt. Wie im Delirium beschreibt der Autor die Vergewaltigung Rachels durch einen Pfadfindervater, die alles ins Wanken bringt. Und in einem Nebenstrang webt er Rachels amouröse Abwege im südlichen Afrika ein und ihre Desillusionierung. Ein Buch beileibe nicht nur für Männer.



Nickolas Butler: „Die Herzen der Männer“, üb. von Dorothee Merkel, Klett-Cotta, 477 S., 22,70 Euro

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.06.2018)