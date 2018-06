Als das Schreiben noch „klack“ und „kling“ machte

Die erste Schreibmaschine hätte Österreicherin sein können

Viele tüftelten daran, Carlos Glidden und Christopher Latham Sholes gelang es: Am 23. Juni 1868 wurde ihre Schreibmaschine in den USA patentiert. Jenseits des Atlantiks hatte ein (Süd-)Tiroler eine ähnliche Idee gehabt - war aber am Kaiser gescheitert.