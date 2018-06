ÖNB kaufte Ingeborg Bachmanns Nachlass aus der Studienzeit

1200 Seiten umfasst der unlängst in Berlin von der Österreichischen Nationalbibliothek erworbene Teilnachlass der österreichischen Dichterin Ingeborg Bachmann (1926–1973). Das meiste davon stammt aus den Jahren 1945 bis 1950, als Bachmann in Innsbruck, Graz und Wien Philosophie, Psychologie, Germanistik und Rechtswissenschaft studierte. Ein Gutteil des im Auktionshaus Nosbüsch & Stucke um 130.000 Euro ersteigerten Bestands sind Vorlesungsmitschriften, Exzerpte und Vorarbeiten zu ihrer Dissertation. In ihr befasst sich die Autorin kritisch mit dem Philosophen Martin Heidegger. In Briefen an eine Freundin schreibt sie über diese Arbeit. Ihr Doktorvater war Victor Kraft vom Wiener Kreis.

Der Teilnachlass, der demnächst nach Wien überstellt wird, stammt aus dem Besitz der Familie. Er wird im Literaturarchiv katalogisiert und erschlossen. „Diese neuen Materialien ergänzen den bereits an der Bibliothek verwahrten umfangreichen literarischen Nachlass der Schriftstellerin auf ideale Weise“, hieß es am Montag von der ÖNB. Dort wird seit 1975 der Nachlass der großen Dichterin aufbewahrt, die mit 47 Jahren in Rom starb. Die Schenkung der Erbengemeinschaft umfasst das gesamte literarische Werk und die umfangreiche Korrespondenz, vor allem mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern, Philosophen und Komponisten. Auch Lebensdokumente und Sammelstücke sind in den 40 Archivboxen aufbewahrt. Ausgesuchtes davon ist permanent im Literaturmuseum ausgestellt. Bachmanns Nachlass wurde 2016 von der Unesco in die nationale Liste des Dokumentenerbes „Memory of Austria“ aufgenommen. (norb)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.06.2018)