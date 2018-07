Bachmann-Preis: Auf diese Kandidaten setzt die "Presse"

Raphaela Edelbauer: „Ich bin es gewohnt, Druck zu begegnen“



Bei den diesjährigen „Tagen der deutschsprachigen Literatur“ vertritt die junge Autorin Raphaela Edelbauer als einzige die Literatur Österreichs. Ein Gespräch über Vergangenheit und Gegenwart des Bewerbs.



Auf ihren Schultern lasten die Hoffnungen Österreichs bei den 42. Tagen der deutschsprachigen Literatur: Raphaela Edelbauer. Die 1990 geborene Wienerin ist diesmal die einzige Österreicherin. Von den übrigen 13 Kandidatinnen und Kandidaten kommen neun aus Deutschland, zwei aus der Schweiz und jeweils eine aus der Türkei und der Ukraine. Wie geht die junge Autorin mit der Last der Erwartungshaltung um? Relativ entspannt. Sie verspürt zwar den Druck, der von der medialen Aufmerksamkeit, die ihr zuteilwird, ausgeht, aber sie lässt sich davon nicht beirren, sagt sie. Als Ruderin sei sie es gewohnt, Gegendruck zu erzeugen: diesmal mit der sprachlichen Qualität und politischen Relevanz ihres Textes. „Um die gruppendynamischen Prozesse beim Bachmann-Preis habe ich mich nie gekümmert.“ Nur die Texte, die in den vergangenen Jahren vorgetragen wurden, habe sie sich angeschaut.

Dabei habe es sie erstaunt, dass Texte verrissen worden sind, die sie als „bombensichere Bank“ angesehen hätte, während andere, denen sie kaum Chancen eingeräumt hätte, in einer Weise hochgelobt wurden, „dass man sich an den Kopf greifen will“. Das hat einerseits mit den Wettbewerbsregeln, andererseits mit der Gruppendynamik in der Jury zu tun. Einige aus der siebenköpfigen Jury prügeln die Texte, die sie ausgewählt haben, bis in die Shortlist, auch wenn die Kollegenschaft sie in der Diskussion bereits zerpflückt hat. Andere wiederum schwenken relativ rasch um. Zum Glück hat die einzige österreichische Kandidatin Österreichs in diesem Jahr einen meinungsstarken Juror als Mentor: Der Grazer Literaturprofessor Klaus Kastberger zeichnet sich durch Witz und Lust an der Polemik aus. Bei ihm hat sich Raphaela Edelbauer unaufgefordert beworben und wurde zu ihrer Überraschung eingeladen.

Eine „Umwälzung“ in der Jury

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.07.2018)