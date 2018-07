Großer österreichischer Staatspreis für Florjan Lipuš

Ein Großer Österreichischer Staatspreis für Literatur in slowenischer Sprache: Mit Florjan Lipuš bekommt ein Kärntner Slowene und ein wortmächtiger Advokat seiner Minderheit die höchste kulturelle Auszeichnung der Republik. Sein Schaffen ist maßgebliches Zeugnis für die besondere Qualität von Literatur in Minderheitensprachen, seine Auszeichnung damit mehr als die Würdigung einer Persönlichkeit.

Florjan Lipuš wurde am 4. Mai 1937 in Lobnig/Lobnik bei Eisenkappel/Zelezna Kapla geboren. Er musste als Kind mitansehen, wie seine Mutter - nachdem sie eine als Partisanen verkleidete Gruppe von Gestapo-Männern bewirtet hatte - vor seinen Augen verhaftet wurde. Sie wurde im KZ Ravensbrück ermordet, während sein Vater in der Wehrmacht dienen musste.

Staatspreis Der Große Österreichischen Staatspreis wurde 1950 geschaffen und wird auf Vorschlag des Österreichischen Kunstsenats ohne festgelegtes Rotationsprinzip innerhalb der Sparten Literatur, Musik, bildende Kunst und Architektur für ein künstlerisches Lebenswerk vergeben. Seit 1971 wird der Preis, der zuvor jährlich in mehreren Sparten vergeben werden konnte, nur noch an eine einzige Person pro Jahr vergeben. Dotiert ist die Auszeichnung mit 30.000 Euro.

Stetes Erinnern

Im Vorjahr veröffentlichte Lipuš "Seelenruhig", in dem er Motive aus Kindheit, Jugend und Krieg verdichtet. Dieses Lebenszeugnis ist eine analytische Annäherung an das Aufwachsen während des Zweiten Weltkriegs, ein Verstehenwollen kindlicher Erinnerungsfetzen von Mutter und Großmutter, eine späte Versöhnung mit dem väterlichen Schweigen und ein stetes Erinnern an die Gräueltaten der Nazis.

Von 1960 bis 1998 war Lipus als Volksschullehrer und -direktor tätig. Zugleich war er von 1960 bis 1980 Herausgeber der Kärntner-slowenischen Literaturzeitschrift "Mladje" und veröffentlichte zahlreiche Erzählungen, Romane und Essays. Zu Lipuš' bekanntesten Werken zählen "Der Zögling Tjaz", "Die Beseitigung meines Dorfes", "Die Verweigerung der Wehmut" und "Herzflecken" sowie der in deutscher Übersetzung im Suhrkamp Verlag erschienene Roman "Bostjans Flug".

Handke: "Weltliteratur"

Peter Handke, der den "Zögling Tjaz" 1981 gemeinsam mit Helga Mracnikar ins Deutsche übersetzte, geriet einmal über Lipuš ins Schwärmen: "Sein 'Bostjans Flug' ist für mich eines der drei, vier Bücher, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Österreich geschrieben wurden und Weltliteratur sind." Sein Vorschlag, Lipuš den Großen Österreichischen Staatspreis zuzuerkennen, sei zu diesem Zeitpunkt jedoch an der Tatsache gescheitert, dass der Autor nicht auf Deutsch schreibe. Nachsatz: "Das ist ein Unrecht." Dass dieses Unrecht nun just unter einer Regierung mit FPÖ-Beteiligung berichtigt wird, wird manchen überraschen.

Vielfach ausgezeichnet ist Lipuš freilich dennoch: Für "Bostjans Flug" wurde Lipus 2004 mit dem France-Preseren-Preis und 2011 mit dem Petrarca-Preis ausgezeichnet. 2005 erhielt er den Österreichischen Würdigungspreis für Literatur, 2013 den mit 14.500 Euro dotierten Franz-Nabl-Preis der Stadt Graz.

Der Österreichische Kunstsenat führt in seiner Staatspreis-Begründung an, dass schon im "Zögling Tjaz" sein "gesamtes erzählerisches Opus thematisch angelegt" sei: "Lipuš behandelt in seiner Literatur den Widerstand gegen den Nationalsozialismus, die Vertreibung und Ermordung der Kärntner Slowenen, die Geringschätzung der slowenischen Minderheit durch die Mehrheitsbevölkerung, aber auch die Rettung der schwindenden Welt slowenischer Wörter und Wendungen als Grundlage einer neuen selbstbewussten Identität."

Lipuš selbst beschreibt das Wiederkehren seiner Motive in "Seelenruhig" in verdichteter Form: "Ein Wanderer, der von dem steinigen Grund ein und dasselbe einzige Gestein aufliest und sammelt. Ein Schriftsteller, der sein ganzes Leben an ein und demselben einzigen Text schreibt."

Die Träger des Preises seit 1950

