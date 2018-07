Bachmann-Preis: Hitzige Diskussionen und ein erster Favorit

Die Zeiten, in denen sich Autoren die Stirn blutig schnitten, sind vorüber. Ganz artig lasen die Autoren am Donnerstagvormittag beim Auftakt der Tage der deutschsprachigen Literatur um den Ingeborg-Bachmann-Preis. Die einzige Österreicherin, die am Bewerb in Klagenfurt teilnimmt - Raphaela Edelbauer - eröffnete das Wettlesen mit ihrem Text „Das Loch“. Es ist eine Geschichte über gefährliche Hohlräume unter einer Stadt und einen Techniker, der mit Materialeinspritzung das Loch auffüllen soll. Aber es ist auch eine Schilderung der Massenmorde, die in den Höhlen und Grotten an KZ-Häftlingen in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs verübt wurden.

Die Finger der 28-jährigen Autorin gruben sich in die Lehne des Stuhles, während die Jury ihren Text diskutierte. Die neue Jurorin Insa Wilke ergriff als Erste das Wort und gab gleich den Ton der Jurydiskussion vor: "Mir gefällt die Figur des Auffüllungstechnikers sehr gut", sagte sie, doch im Mittelteil stimme die Statik nicht. Und Michael Wiederstein bemängelte zu viele Adjektive und Verben: „Da ist recht viel Füllmaterial eingespritzt.“

Klaus Kastberger, der Edelbauer zum Lesen eingeladen hat, stellte sich hingegen hinter die Autorin. Das Stilgemisch, das andere bemängelt hatten, hält er für eine Stärke des Textes. Auch wenn er einräumt: "Es ist nicht unbedingt ein Frühstückstext." Nora Gomringer, die 2015 selbst den Bachmann-Preis gewann, plädierte für Edelbauer: "Ich finde den Text ganz stark.“ Und Gomringer sorgte für Gelächter im Raum, als sie bemerkte: „Eigentlich sind ja alle Männer Auffüllungstechniker."



Literatur: Blut, "Babyficker'" und Beleidigungen

Wikipedia statt Literatur

Als zweite Autorin stellte sich Martina Clavadetscher der Jury mit ihrem Text „Schnittmuster“. Und Klaus Kastberger würde prompt am liebsten einen Privatpreis für den besten ersten Satz vergeben, wenn Clavadetscher ihre Lesung mit den Worten beginnt: „Das letzte Schnappen macht den Unterschied.“ Er zeigte sich ebenso wie Insa Wilke von der Betulichkeit des Tons irritiert, wohingegen Wilke mit Nora Gomringer einig war im Gefühl, "dass hier zwei Texte drinnenstecken". Auch Stefan Gmünder glaubte, "dass der Text überinstrumentalisiert ist".

Der deutsche Autor Stephan Lohse zeichnete sich am Vormittag als erster Favorit ab, der die Jury fast unisono begeisterte. Insa Wilke ist von seinem „Lumbumbaland“ begeistert: „Das ist ein sehr gut erzählter Text und die Figuren sind hinreißend“, bemerkte sie. Klaus Kastberger fand dagegen Passagen „langweilig“, wie Wikipedia-Einträge würde sich der Text stellenweise lesen. Und die „hinreißenden Figuren“ sind für Michael Wiederstein hingegen Stereotype. Mehrere Juroren orteten in dem Text den Beginn eines Romans. Das scheint auf Nachfrage von Hubert Winkels beim Autor Lohse jedoch noch keineswegs gesichert.

Spital in Schottland und Basketball in Miami

An das Spitalsbett einer in den schottischen Bergen verunglückten Schwangeren führte zu Beginn des ersten Lese-Nachmittags bei den 42. Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt der Text "Warten auf Ava" der Schweizerin Anna Stern. Das Zittern um die im Koma Liegende mischt sich mit der Bergungsgeschichte der toten Besatzung eines 1951 im selben Gebiet abgestürzten Lancaster-Bombers. Der Text bekam vor allem negative Kritik. Hubert Winkels vermisste etwa etliche Dinge, die helfen würden, ihn zu erschließen und ortete "eine Rätselaufgabe, der ich mich nicht gerne unterwerfe".

Es folgte Joshua Groß. "Flexen in Miami" hieß der Text des jungen deutschen Autors, mit dem der erste Lesetag abgeschlossen wurde. Bei einem US-Basketballspiel nimmt eine heftige Liebesgeschichte zwischen dem Ich-Erzähler und der Französin Claire ihren Ausgang, bei der allerdings auch noch Charlotte eine Rolle spielt. Zwischen "Ich streichelte ihre Haare, ganz vorsichtig, bis sie ohnmächtig wurde", und "Sie lag träge auf der Trage" trumpft der Text von Groß immer wieder mit Pointen auf und entwickelt zwischen Sport, Spiel, Medienkonsum, Freizeitverhalten und zeitgemäßer zwischenmenschlicher Annäherung einen Sog. Was durchaus Anklang fand, der Text wurde gelobt. Klaus Kastberger: "Mir hat das alles sehr gut gefallen, die Unbekümmertheit des Autors. Wie der kleine, jazzrockige Bruder von Clemens Setz. (...) Ich möchte gerne glauben können, dass Joshua Groß eine coole Socke ist." Nur Nora Gomringer wollte da nicht mit: "Dann bin ich halt eine schwerfällige Traditionalistin."

Dennoch dürfen sich Joshua Groß und Stephan Lohse nach dem erste Lesetag im ORF-Theater als erste Favoriten fühlen. Am Freitag eröffnet die am Zürichsee lebende deutsche Ärztin und Autorin Corinna T. Sievers um 10 Uhr den zweiten Tag des Wettlesens. Es folgen die Berlinerin Ally Klein und die in Österreich lebende Ukrainerin Tanja Maljartschuk. Der Deutsche Bov Bjerg startet um 13.30 Uhr in die Nachmittagssession, die sein Landsmann Anselm Neft abschließt. Der Ingeborg-Bachmann-Preis und die weiteren Preise werden am Sonntag vergeben.

(wal/APA)