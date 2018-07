Bachmann-Preis: Sex am Behandlungsstuhl und Frösche im Meer

Am Freitag startete der zweite Tag des Wettlesens in Klagenfurt. Die Kieferorthopädin Corinna T. Sievers eröffnete nach dem Auftakt am Donnerstag den Lesereigen mit ihrem Text „Der Nächste, bitte!“. Jurorin Nora Gomringer, die selbst 2015 den Bachmann-Preis gewann, lud die Autorin zum Vorlesen. Eine erotomane Zahnärztin drückt darin ihr Begehren gegenüber einem jungen Patienten deutlich aus, während sie dem Patienten K. nach einer kurzen Erstuntersuchung seines Kiefers zielstrebig an die Hose geht

Hubert Winkels begann seine Kritik zum Text leicht verlegen: "Das war sicher ein ungewöhnlicher Text in Klagenfurt, vor allem um 10 Uhr morgens." Sehr explizit beschreibe Sievers das Begehren der Frau, das man sonst zumeist nur so direkt ausgedrückt von Männern kenne. Hildegard E. Keller findet den Text jedoch nicht radikal genug, er bleibe lediglich in der "Pose der Radikalität" stecken. Und Juror Klaus Kastberger gibt sich pragmatisch: "Ich habe mich gefragt, was am Montag in Ihrer Praxis los sein wird."

Insa Wilke brachte, wie weitere Juroren, noch einen zweiten wesentlichen Einwand vor: "Hier soll provoziert werden, eine Antwort gegeben werden auf den männlichen Sexismus", sagte sie. "Ich habe den Verdacht, dass Sie genau das nicht tun, sondern im Prinzip eine Männerfantasie nachschreiben: Eine Frau, die es unbedingt will." Einzig Nora Gomringer verteidigte die von ihr Eingeladene: Es sei eigentlich eine Liebesgeschichte, die zudem auch große Komik besitze.

"Endlich Literatur"

Als zweite Autorin las Ally Klein den Romanauszug "Carter" -eine unheimliche und beklemmende Geschichte, die Annäherung einer Figur an eine Hütte, die mit einer Begegnung mit einer geheimnisvollen Frauenfigur schließt, die offenbar im Zentrum des Romans steht. Damit überzeugte sie Juror Stefan Gmünder: "Ein toller Text mit einem unheimlichen Sog - Ich bin sehr begeistert." Und Michael Wiederstein weiß, warum er die Berlinerin zum Bewerb einlud: "Dieser Text lebt! Er funktioniert organisch." Dagegen fand Hubert Winkels den Text "in der Durchführung ein bisschen öde".

Dann las Tanja Maljartschuk, bisher als einzige Bewerberin im Stehen. Zum Wettlesen brachte sie den Text "Frösche im Meer" mit. Darin geht es um den Migranten und Hilfsarbeiter Petro, der sich mit einer dementen alten Frau anfreundet, die er im "Froschpark" kennenlernte und eines Tages vermisst. Viel Applaus bekam Maljartschuk nach ihrer Lesung, Nora Gomringer eröffnete die Jury-Diskussion: "Gut gemacht. Wir sind erleichtert. Endlich Literatur." Jurorin Insa Wilke sieht eine ganz einfache Geschichte, die aber gleichzeitig sehr kompliziert ist: "Es geht um zwei Arten von Einsamkeit. Es ist ein abgründiger Text." Kleine Einwände gab es gegen das Ende, das zum Teil als aufgesetzt empfunden wurde.

Am Nachmittag lesen Bov Bjerg und Anselm Neft.

(Red./APA)