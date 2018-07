Bachmann-Wettlesen: Wie uriniert man im Flugzeug auf eine Socke?

Besonders intelligente Autoren können Literatur-Juroren überfordern – Jakob Nolte ist so ein Fall. Der 30-jährige deutsche Autor, dessen zweiter Roman „Schreckliche Gewalten“ auf die Longlist für den Deutschen Buchpreis kam, führte mit seinem Text in die (Mexiko), wo in einem Camp eine junge las am letzten Lesetag vor der Preisverleihung am Sonntag des Bachmann-Wettbewerbs einen der stärksten Texte des diesjährigen Bewerbs – sein „Tagebuch einer jungen Frau, die am Fall beteiligt war“. Es ist weder Tagebuch noch gibt es einen Fall, eine junge Frau erzählt von einem Camp-Urlaub in einer Lagune in Mexiko, keine Metapher „sitzt“, alles irritiert brennend wie die 1081 Mückenstiche des erzählenden Ichs („aber diese Summe ist irrelevant, denn von Sekunde zu Sekunde werden es mehr“); kaum einstarke, sich aneinander reibende Sätze, der nicht überlegen nicht in die Irre führt. Vielleicht war es diese demonstrative Souveränität, die Neo-Jurorin Nora Gomringer als „eitel“ empfand, sie gab eine persönliche Meinung ab - ihr fehle die Geduld für den Text.

Noltes Text "ist ein Piranha"

Nachdem die Schweizer Jurorin Hildegard Keller den Text als „nicht konstruiert“ bezeichnet und mit dem Postulat, ein sich „Tagebuch“ nennender Text müsse auch dieser Textsorte entsprechen, und zwei Grammatikfehlern auf das Niveau einer Maturaaufsatz-Beurteilung gedrückt hatte, vermutete die besonnene Deutsche Insa Wilke, dass der Autor nun wohl zufrieden sei. Sein Text sei „ein Piranha, der mit aufgeklapptem Maul darauf wartet, dass man in die Falle tappt“, Hubert Winkels und Stefan Gmündner in ausgezeichneten Text und einig, dass das „Kaputte an dem Text“ mit all den Stilbrüchen gewollt sei, wie Winkels formulierte, eine Wohltat der nach all den „well made“-Texten der letzten Tage –, gute Texte, erinnerte Gmündner noch, „sind schlechten oft näher als sehr guten. “Winkels fand darin „ein rührendes romantisches Großereignis“ und erklärte die „hoi polloigen Wege“(„Viele heirateten, bekamen Kinder und zweite Kinder oder klimbimten sonstwie ihrer hoi polloigen Wege“) zu seiner Lieblingswendung.

"und ich brenne": Mit vier Müttern mitten ins Feuer

Geeint in Begeisterung, Faszination und Spannung, „was aus diesem Text einmal werden wird“, war die Jury nach dem Beitrag „und ich brenne“ der Deutschen Özlem Özgül Dündars. Ein Brand, bei dem ein Kind gerettet wird, wird abwechselnd von vier Müttern („mutter 1,2,3,4“) erzählt. Insa Wilke, die die Autorin eingeladen hatte, war ganz erstaunt darüber, sie „hätte mit Widerständen gerechnet“ – denn die Autorin sei „ein ganz großes Risiko“ eingegangen. Schwierig ist es, die Mütter zu entknäueln, die Handlung zu interpretieren (war es ein Anschlag?) „ich kann nur dankbar stottern im Moment“, gestand Gomringer nach der Lesung. Die übrigen Juroren stürzten sich in feurige Analysen, diskutieren über den rechtsradikalen Brandanschlag von Solingen vor 25 Jahren als Vorlage, über Mütter und Pietà und Vergebung. Gomringer irritierte nur ein wenig der Mutterbegriff – „durch Mutter definiert sich alles und ruft in uns auch eine Pieta-Vorstellung hervor. Dieses Mitleid ist auch sehr belastend für den Text.“

Deutsche Österreich-Satire: "arschig" oder platt?

„Destination: Austria“ hieß die Provinzpatriotismus-(Österreich)-Satiredes Deutschen Stephan Groetzner, die im moldawischen Gagausien und Transnistrien spielt, nebenbei auch eine Parodie auf den Bachmannbewerb. Klaus Kastberger, darin offenbar als „Dr. Kasperl“ präsent („Ach, das war ich?!“) fand den Text voller uralter Österreich-Klischees, was ihm sehr missfiel – aber er freue sich, wenn „die fremden Gäste, die uns Devisen ins Land bringen, an diesem Text Gefallen finden“. Winkels fand den Beitrag „nicht schlecht, aber ein wenig diffus und wenig“, der Rest der Jury war zufrieden: Keller lobte die „arschige k. und k.-Collage mit Knalleffekten“, die „Groteske, in der Bernhard ein wenig irrlichtert“, Michael Wiederstein den „Steinbruch voller Verweise und Ideen“, Nora Gomringer die „Präzisierungsmaschinerie“, an den Film „Dr. Seltsam“ erinnere.

Wie ein Gyros, "aber am Ende schmeckts trotzdem"

Viel Verrücktes über einen Flug des Zahntechnikers Hannes Sohr und seine Lebensgeschichte tischt der Deutsche Lennardt Loß in „Der Himmel über A9“ auf - die leicht ironische Geschichte eines 68er-Mitläufers (Wiederstein)? Oder eine „paranoide Flugangstfantasie“, wie Hubert Winkels vermutete? Eine passable „burleske Räuberpistole“ fand er diesen Text, der mit Sohrs Geschichte gleich die Geschichte der Bundesrepublik abhandle, SS, RAF undsoweiter inklusive - Wiederstein sogar "eine hoch interessante Geschichte"; sie erinnere ihn an ein Gyros - "aber am Ende schmeckt's trotzdem.

Schrecklich dagegen fand Kastberger den Beitrag, ja, "dahingerammelt". Ihm fehle die Luft zum Atmen vor lauter außergewöhlichen Ereignissen, stöhnte er: "Wenn die alle zusammenkommen, glaub' ich dem Text nicht mehr.“ Dem stimmte in milderer Form auch Gmündner zu, Keller fand den Text nicht schlecht, aber ebenfalls "unheimlich zusammengezwungen".

Auch wenn Loß wohl keine großen Chancen auf den Bachmannpreis hat - außer Kastberger fanden die Juroren den Text in Ordnung. Ihr sehr unterschiedliches Humorverständnis zeigte sich an den Wertungen zu diesem Text besonders: von "gänzlich unwitzig" über "ironisch" bis hin zu "sehr witzig" und "nicht witzig, aber aberwitzig". Die Schlussfrage an dieser Diskussion lieferte übrigens Hildegard Keller - wie es wohl gehen könne, auf einem Flugzeugsessel auf eine trocken gewordene Socke zu urinieren ...

[OLN4D]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.07.2018)