Schriftstellerin Christine Nöstlinger 81-jährig gestorben

Christine Nöstlinger, die mit Abstand bedeutendste Kinderbuchautorin Österreichs, ist tot. Sie starb bereits Ende Juni im Alter von 81 Jahren, am heutigen Freitag fand das Begräbnis statt. Erst danach hatte die Familie die Öffentlichkeit informiert. Nöstlinger hat mehr als 150 Bücher veröffentlicht, ihre Figuren wie "Die feuerrote Friederike" oder "Gretchen Sackmeier" sind längst internationale Klassiker.

Nöstlinger, geboren am 13. Oktober 1936 in Wien Hernals, setzte sich auf humorvolle Weise mit Problemthemen auseinander, sie kombinierte realistische Milieuschilderung, Sozialkritik und Fantastik in einer Sprache mit Dialektanklängen und eigenwilligen Neuschöpfungen. Nicht nur bei Kindern, auch bei Erwachsenen erfreute sich Nöstlinger großer Beliebtheit, etwa ihre Dialekt-Gedichtbände "Iba de gaunz oaman Kinda" (1974), "Iba de gaunz oaman Fraun" (1982) und "Iba de gaunz oaman Mauna" (1987). Zuletzt hatte sie aufgehört, Kinderbücher zu schreiben.

Die Autorin verfasste selbst Drehbücher, Hörspiele und Theaterstücke und arbeitete - unter anderem als Literaturkritikerin - für verschiedene Medien. In ihren auch in Buchform erschienenen Zeitungskolumnen zeigte sich das gesellschaftliche, politische Engagement der Autorin, die von 1997 bis 1998 Vorsitzende der Menschenrechtsorganisation "SOS Mitmensch" war. Für ihr Schaffen wurde Nöstlinger vielfach geehrt, etwa mit dem Hans-Christian-Andersen-Preis (1984), dem Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln (1998) und den ersten Astrid-Lindgren-Preis, den "Nobelpreis für Kinderliteratur" 2003.

Zu ihren wichtigsten Werken zählen unter anderem:

- "Die feuerrote Friederike" (1970)

- "Wir pfeifen auf den Gurkenkönig" (1972)

- "Maikäfer flieg!" (1973)

- "Konrad oder Das Kind aus der Konservenbüchse" (1975)

- "Rosa Riedl Schutzgespenst" (1979)

- "Gretchen Sackmeier" (1981)

- " Das Austauschkind" (1982)

- "Der Hund kommt!" (1987)

- "Gretchen, mein Mädchen" (1988)

- "Anna und die Wut" (1990)

- "Sowieso und überhaupt" (1991)

- "Geschichten vom Franz" (Serie ab 1984)

Der ORF ändert sein Programm

Einige ihrer Bücher wurden auch verfilmt. Zuletzt etwa "Maikäfer flieg", jenes Buch, in dem Nöstlinger ihre Kindheit während des Zweiten Weltkriegs aufarbeitete (Regie: Mirjam Unger; mit Zita Geier als Christine und Ursula Strauss als deren Mutter). In memoriam Christine Nöstlinger ändert der ORF sein Programm und zeigt den Film am Sonntag, dem 15. Juli 2018, um 20.15 Uhr in ORF 2 anstelle des "Tatort". Weiters stehen am 15. Juli "Die 3 Posträuber" und "Villa Henriette" in ORF eins und der "dok.film: Mein Hernals" in ORF 2 auf dem Programm. Der "kulturMontag" am 16. Juli (ab 22.25 Uhr in ORF 2) widmet der verstorbenen Autorin einen Beitrag, ebenso "Thema" (21.05 Uhr, ORF 2). Auch ORF III Kultur und Information gedenkt der verstorbenen Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger und widmet ihr bereits heute, am Freitag, dem 13. Juli, um 19.45 Uhr eine Spezialsendung "Kultur Heute".

