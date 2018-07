Alternativer Nobelpreis für J. K. Rowling?

Wie leicht lässt sich ein Nobelpreis ersetzen, fragte sich die schwedische Journalistin Alexandra Pascalidou, nachdem die durch einen MeToo-Skandal krisengeschüttelte Schwedische Akademie den Literaturnobelpreis für heuer ausgesetzt hatte. Die Autoren, fand sie, sollten nicht den Preis für das Schlamassel bezahlen. Pascalidou hat kurzerhand, nur für heuer, eine Neue Akademie und einen eigenen Preis ins Leben gerufen. Er wird am 14. Oktober verkündet und soll nicht so hoch dotiert sein wie dieser, aber immer noch großzügig: mit einer Million Kronen, also knapp 100.000 Euro. Die Akademie hofft, das Geld mittels Crowdfunding und Spenden aufzubringen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.07.2018)