Marie von Ebner-Eschenbach: Eine gescheite Frau und die dummen Männer

Muss man die Erzählungen der Marie von Ebner-Eschenbach lesen? Unbedingt! Sie ist alles andere als betulich. Das sollen nun neue Dramatisierungen beweisen: Am Donnerstag wird am Thalhof an der Rax „Mašlans Frau“ uraufgeführt.