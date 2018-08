Was Barack Obama im Sommer gelesen hat

Barack Obama gibt Lesetipps: Auf Facebook veröffentlichte der Ex-US-Präsident am Sonntag eine Liste mit fünf Büchern, die er in diesem Sommer gelesen hat. Das Auswählen der richtigen Lektüre gehöre zu seinen Lieblingsbeschäftigungen in dieser Jahreszeit - "ob im Urlaub mit der Familie oder einfach an einem ruhigen Nachmittag".

Obama las demnach in den vergangenen Wochen unter anderem einen Klassiker von V. S. Naipaul, drei relativ neue Romane und ein Sachbuch:

"Educated" , die Autobiografie der jungen amerikanischen Historikerin Tara Westover , die über ihre Jugend in einer Mormonenfamilie und ihren Entschluss zu studieren schreibt. Bis sie 17 war, basierte ihre Bildung auf dem religiösen Unterricht, den sie zuhause von ihren Eltern bekam. Das Buch erscheint im September auf Deutsch.





"Kriegslicht" von Michael Ondaatje . Der Autor des Bestseller "Der Englische Patient" erzählt in dem Roman von einem Teenager im London nach 1945, Spionen, Wahlverwandten und einer Frau mit Geheimnissen. Das Buch ist kürzlich auf Deutsch erschienen.





"Ein Haus für Mister Biswas" von dem kürzlich verstorbenen Literaturnobelpreisträger V. S. Naipaul , das er als "großartigen Roman über das Aufwachsen in Trinidad und die Herausforderung postkolonialer Identität" bezeichnet. In dem Bestseller aus dem Jahr 1961 verarbeitet Naipaul die Lebensgeschichte seines indischen Vaters.





"An American Marriage" von Tayari Jones : Der Ex-Präsident nennt den Roman eine "bewegende Schilderung der Auswirkungen, die eine ungerechtfertigte Verurteilung auf ein junges afroamerikanisches Paar hat". Das Buch ist noch nicht auf Deutsch erhältlich.





Gibt es doppelt so viele Naturkatastrophen wie vor hundert Jahren? Oder nur halb so viele? Fragen wie diese (und die Fehleinschätzungen dazu) behandelte der schwedischen Wissenschaftler Hans Rosling in seinem Buch "Factfulness". Er starb vor der Fertigstellung, sein Sohn und seine Schwiegertochter beendeten das Buch. Es ist auf Deutsch erhältlich.

Übrigens hat der Ex-Präsident über die sozialen Netzwerken schon mehrfach kulturelle Tipps ausgeschickt: In der Vergangenheit etwa auch Song-Listen bei Spotify Überblicke über seine liebsten Sommer- oder Weihnachtshits. Der schwedische Musikstreaming-Dienst hatte ihm daraufhin vor rund eineinhalb Jahren einmal zum Spaß einen Job angeboten - als "Präsident der Playlisten". Auch seine Literaturliste findet großen Anklang, die "Washington Post" nennt sie "alles, was wir gerade brauchen".





