Über Flucht schreiben – wie geht das? Und woran scheitert es oft?

In Dave Eggers' Roman „Weit gegangen“ trifft sich der aus dem Sudan geflüchtete Valentino mit einem Anwalt, der ihm helfen will, in den USA Fuß zu fassen. Valentino hat sich auf das Treffen penibel vorbereitet, zweimal sein weißes Hemd gebügelt, so sehr fürchtet er sich, einen schlechten Eindruck zu machen, doch dann nimmt ihm sein Gegenüber rasch die Scheu. Er möge ihm von seinem Leben erzählen, bittet er. Und das tut Valentino. Als das Treffen zu Ende ist, hat der Anwalt Tränen in den Augen. „Ich sah zu, wie er in sein Auto stieg, ein schönes Auto, schnittig und schwarz. Er setzte sich ans Lenkrad, legte die Hände in den Schoß und weinte. Ich sah seine Schultern beben, sah, wie er die Hände vors Gesicht hob.“ Valentino, behütet aufgewachsen in einem Dorf im Südsudan, hat erlebt, was so viele der „Lost Boys“ erlebt haben: Massaker der Regierung, Massaker der Guerillas, bis vom Dorf nur mehr Brandspuren übrig waren. Die Familie? Tot, verschollen. Die Freunde? Auf dem Marsch nach Äthiopien gestorben, an Durst, an harmlosen Infektionen, in den Fängen eines Löwen. Und das war erst der Anfang. Es ist eine erschütternde Geschichte – und eine wahre. Das Buch von Dave Eggers basiert nämlich auf den Erinnerungen von Valentino Achak Deng.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.09.2018)