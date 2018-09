Wo prominente Autoren auf Shakespeare setzen

„Es ist eine dieser sich selbst erfüllenden Geschichten. Du hast es immer gewusst, dein ganzes Leben lang, dass du am Ende dazu verdammt bist, zu verlieren. Diese Gewissheit hat dich immer ausgemacht, Macbeth.“ Spricht Polizeiinspektor Duff zu Inspektor Macbeth, dem sich gerade die Spitze eines herabgestürzten Kronleuchters in die Schulter gebohrt hat. Unter der Einwirkung einer in Lady Macbeths Kasino eingebrochenen Dampflok. Nur ab und zu lässt der norwegische Bestsellerautor Jo Nesbø wie in diesen Sätzen den Shakespeare heraushängen. Man kann die Gemetzel im Krimi „Macbeth“ ganz ohne Königsdrama im Hinterkopf genießen; und die meisten Leser des soeben erschienenen Buchs werden das wohl auch tun. Er ist aus einer großartigen Idee geboren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.09.2018)