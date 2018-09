Der doppelte Django

Was wäre das Kino der Gegenwart ohne die Superhelden aus dem Marvel- und DC-Comic-Kosmos! Was irgendwann mit mehr oder minder bescheidenen Superman-Filmen und Batman-Fernsehserien begann, ist in den vergangenen zehn Jahren zu einer Blockbuster-Masse angeschwollen, wie sie nicht einmal mehr auf eine Superheldenhaut geht. Ant-Man und Wasp-Man und Wonder-Woman tanzen auf den Leinwänden Ringelreihen, und an Superkräften ist auch schon ziemlich alles durchgespielt, abgesehen von der Superkraft, sich die ganze Superhelderei möglichst vom Leib zu halten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.09.2018)