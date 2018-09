Im Schatten der Kunstbohème

Rom hat es Tom Rachman angetan. In der Ewigen Stadt spielte sein hinreißender Debütroman „Die Unperfekten“, ein Roman über eine englischsprachige Zeitung im Italien der 1990er-Jahre – eine Branche, die der frühere Agenturjournalist und Auslandskorrespondent mit großem Vergnügen und Liebe zum Detail ausgeleuchtet hat. Auf Anhieb gelang ihm ein Sensationserfolg, und der britisch-kanadische Autor widmete sich fortan ganz der Schriftstellerei.

Für „Die Gesichter“ – im Original „The Italian Teacher“, sein mittlerweile drittes Buch – ist Rachman nach Rom zurückgekehrt. Die Stadt ist eingangs Kulisse für seinen Künstlerroman. Rachman taucht in die Bohème der 1950er-Jahre ein. Er entfaltet das Panorama einer ungleichen Ehe, zwischen Bear Bavinsky, einem unbändigen US-amerikanischen Maler im Stil des abstrakten Expressionismus à la Jackson Pollock, und Natalie, einer weit jüngeren kanadischen Nachwuchskünstlerin mit Hang zur Depression, die sich an der Töpferei versucht, aber es nicht schafft, aus dem übergroßen Schatten ihres Manns zu treten.



Abenteuer und Amouren. Es ist eine mäandernde Beziehung, zum Scheitern verurteilt, die schließlich auch in die Brüche geht – zumal Bear ein Womanizer ist, der sich kopfüber in immer neue Abenteuer und Amouren stürzt. Er zieht zurück nach New York, um mit jeder Frau ein neues Kapitel aufzuschlagen und eine neue Familie zu gründen – immer nach demselben Muster. So unstet sein Leben auch ist, als Künstler verharrt Bear – ein Bär im wahrsten Sinn, voll Saft und Kraft – indes im Stillstand: Er lebt von alter Größe, zehrt von vergangenem Ruhm und wartet darauf, dass die Kunstwelt ihn neu entdeckt und ihm zu einem grandiosen Comeback verhilft. Routinemäßig zerstört er ein Gemälde nach dem anderen und lässt nur zwei Dutzend seiner Werke für die Nachwelt gelten, die er in einem abgelegenen Steinhaus in den französischen Pyrenäen aufbewahrt – um nicht zu sagen: versteckt.

Hierhin zieht er sich auch im kreativen Schaffensdrang zurück, nur einen Besucher lässt er zu: Pinch, seinen Sohn aus der Ehe mit Natalie, den er aus seiner verzweigten Nachkommenschaft zum Vollstrecker seines künstlerischen Willens bestimmt hat. Wie Natalie, seine Mutter, ist Pinch, inmitten eines durchaus schillernden Romanpersonals jedoch ein wenig eindimensional geraten, die tragische Figur in Rachmans Künstlerroman – in den Augen seines „Übervaters“ zwar ein Versager, aber der einzige, der über die intellektuelle Kraft verfügt, sein Werk zu verstehen und weiterzuführen.



Eine perfekte Kopie. Schon in jungen Jahren muss er sich vom Vater ein vernichtendes Urteil gefallen lassen: „Ein Maler bist du nicht, und du wirst auch nie einer werden.“ Pinch verlegt sich auf die Kunstwissenschaft, schlägt sich als Lehrer und Übersetzer durchs Leben, lässt sich aber nicht von seinem Vater unterkriegen. Als Maler imitiert und kopiert er seinen Vater, bis hin zur Perfektion – im pyrenäischem Steinhaus, was zu bizarren und mitunter sehr komischen Verwicklungen führt. Bavinsky junior überlistet die Kunstwelt, und ein großer Coup verschafft dem Namen Bavinsky neuen Ruhm.

In „Die Gesichter“ wirft Tom Rachman einen gnadenlos ironischen Blick auf die Kunstschickeria, die New Yorker Galeristen, die Kulturpublizistik und die irrwitzigen Volten eines hyperventilierenden Kunstmarkts. In Zeitsprüngen von sechs Dekaden hüpft er zwischen Rom, New York, Toronto, London und den Pyrenäen hin und her, philosophiert über die Kunst und das Leben. „Kunst ist Krieg“, lautet das Credo Bear Bavinskys. Tom Rachman tritt mit seinem dritten Roman von Neuem den Beweis an: Seine Literatur ist Kunst – und überdies amüsant. Wie „Die Unperfekten“ ist „Die Gesichter“ zumal ein perfekter Stoff für Hollywood.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.09.2018)