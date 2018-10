Zweifel an allem, alle tot: Um welchen Roman handelt es sich?

Mann gegen Wal: Um welchen Roman handelt es sich? Erkennen Sie das Werk anhand dieser - sehr kurzen - Zusammenfassung? Krieg – sehr, sehr, sehr lange Reise nach Hause Mord – Fieber und Verfolgungswahn – Vorbild von Columbo Geistersichtung – Onkel = Stiefvater – Zweifel an quasi allem – alle tot Millionär mit Riesenvilla – aufgewärmte Liebschaft – im Pool erschossen Von der Schule geflogen – durch New York – Schwesternliebe Sanatorium – Bleistift – philosophische Diskussionen – Krieg Caddy – der Duft von Geißblatt und tickende Uhren – ein Mädchen haut ab Ein Planet, der (vielleicht) denken kann. Mama tot – Schuss am Strand – das Leben ist absurd und sinnlos Handtuch – Weltraum – misanthropischer Roboter Mann gegen Wal Französisches Feingebäck, in den Tee getaucht 16. Juni 1904