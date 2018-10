„Dies ist der Herbst: der bricht dir noch das Herz“

Der Herbst ist ja die Zeit der Melancholiker. Jener, die dem Frühling mit all den Aufbruchsversprechen nicht recht trauen, und auch dem Sommer nicht in seiner Üppigkeit und seinem Überschwang und seinem satten Grün. Der Herbst, so meinen sie, ist maßvoll, die Sonne wirft ein milderes Licht auf Mensch und Natur, es ist die Jahreszeit der Erwachsenen. Jener, die nicht naiv über ein einsames erstes Blümlein im Märzenwald jubilieren, sondern wissen, dass nichts ewig währt, dass gut ist, wenn manches vergeht und das Laub sich färbt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.10.2018)