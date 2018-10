Die unbekannte Weltmacht

Wien. „Und jetzt will dieses Riesenreich, das in so gar kein Schema passt, Weltmacht sein“, schreibt Raimund Löw zu Beginn seines neuen Buchs, „Weltmacht China“. Mit dem erfrischenden und neugierigen Blick zweier Europäer, die das erste Mal in China leben, erzählen der langjährige ORF-Korrespondent und die Soziologin und Psychologin Kerstin Witt-Löw darin von ihrem knapp dreijährigen Aufenthalt in der Volksrepublik.

In zwölf Kapiteln skizziert Löw die Spuren, die die rasante Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte in China hinterlassen hat. Er berichtet von seiner Arbeit als Journalist in dem autoritären Staat, schildert Geschichten der Gewinner und Verlierer des Wachstums, schreibt über ein Land, verhaftet zwischen den kommunistischen Idealen von Staatsgründer Mao Zedong und dem kapitalistischen Streben nach Wohlstand, und beschreibt, wie Staats- und Parteichef Xi Jinping seine enorme Macht nicht nur im Inland unter Beweis stellt, sondern China als nächste politische, wirtschaftliche, technologische Supermacht positioniert.

Humorvolle Anekdoten

Mehrmals kommt Kerstin Witt-Löw mit Ausschnitten aus ihren persönlichen Wochenberichten an Verwandte und Bekannte in der Heimat zu Wort. Zwar fehlt dem Buch, das auf Recherchen und Berichten Löws für ORF und „Falter“ basiert, zuweilen der rote Faden. Insgesamt ist dem Ehepaar aber ein einfühlsames und äußerst fundiertes China-Porträt gelungen – besonders für Leser, die einen Einstieg in die Lektüre über die Volksrepublik suchen.

Doch auch Kenner kommen mit humorvollen Anekdoten auf ihre Kosten: Wenn Raimund Löw über den unermüdlichen Putztrupp vor dem Komplex Sanlitun Soho im Pekinger Bezirk Chaoyang berichtet oder Kerstin Witt-Löw von einem „freundlichen Gespräch“ mit den Polizeibeamten Max und Michael in der Unruheprovinz Xinjiang schreibt, muss man unweigerlich schmunzeln.

„Die Schicksale von 1,4 Milliarden Chinesen werden Gewicht bekommen“, schreibt Löw. „Die Welt muss sich darauf einstellen, dass nicht alles so bleiben kann, wie es ist.“ Er hat recht.

Raimund Löw, Kerstin Witt-Löw:

„Weltmacht China“

Residenz Verlag, 256 Seiten, 24 Euro

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.10.2018)