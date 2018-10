Nur einer kommt hier lebend heraus

Dasselbe Ritual wiederholt sich jeden Morgen in dem einsamen, verfallenen Haus am Hügel. Julia, genannt „Turtle“, 14 Jahre alt, Halbwaise, steht auf, steckt sich ihre Pistole hinten in den Gürtel, lässt das weite karierte Hemd darüberfallen, geht in die Küche, trinkt zwei rohe Eier und wirft ihrem Daddy ein Bier zu. Dann sagt sie ihm, dass er sie nicht zum Schulbus begleiten müsse. „Ich weiß“, sagt er, steht auf und geht mit.

Denn Martin Alveston wird seine Tochter niemals allein irgendwohin gehen lassen. Er ist ein charismatischer Hillbilly mit ausgeprägtem Verfolgungswahn, ein Waffennarr mit Weltuntergangsfantasien, ein Soziopath, dessen kontrollierende, neurotische Liebe sich nach dem Tod seiner Frau ganz auf seine Tochter fixiert hat.

Der junge amerikanische Autor Gabriel Tallent seziert in seinem gefeierten Debütroman „Mein Ein und Alles“ die komplexen Mechanismen einer psychopathischen Vater-Tochter-Beziehung, und zwar aus beiden Blickwinkeln. Martin Alveston hat seiner Tochter über die Jahre sein Brandzeichen aufgedrückt – physisch wie psychisch. Er hat ihr seine menschen- und frauenverachtenden Anschauungen ebenso eingeträufelt wie er ihr körperlich seinen Willen aufzwingt, und zwar in jeder Hinsicht. Dieses Verhalten maskiert er als Liebe. Sie sei sein Ein und Alles, sagt er Turtle immer wieder, sein Leben, das Schönste auf der Welt. Und dass er sie niemals gehen lassen wird. Um das Mädchen unauflöslich an sich zu binden, demütigt er sie gleichzeitig, raubt ihr jeden Selbstwert und versucht ständig, sie zu brechen.



Pubertäre Frauenhasserin. Das will ihm nicht recht gelingen. Zwar ist Turtle zur Gänze Martins Kreatur. Sie sieht die Welt durch seine von Selbsthass verschleierten Augen. Als ihre Lehrerin den Direktor warnt, dass die Dinge im Hause Alveston ernsthaft schiefliefen, nennt sie als Warnsignale „Misogynie, Abschottung, übertriebene Vorsicht“. Erst auf den zweiten Blick versteht man, dass nicht vom Vater die Rede ist, sondern von dem Mädchen, das von sich und anderen Frauen nur als „Fotze“ und „Luder“ denkt und spricht.

Dennoch weiß Turtle, dass ihr Vater „einen Makel in sich trägt, der alles vergiftet“. Ebenso verletzlich wie unbeugsam, schafft sie sich kleine Freiräume, auch wenn sie für deren Entdeckung bitter bezahlen muss. Die geübte Schützin unterhält ein enges Verhältnis zu ihrem Großvater, einem alten Alkoholiker, ihrem einzigen zwischenmenschlichen Lichtblick. Und sie reißt immer wieder aus. Auf einer dieser Wanderungen trifft sie Jacob, einen Jungen aus gutem Haus, der sich mit seinem Freund Brett im Wald verirrt hat. Die beiden sehen Turtle mit ganz anderen Augen als ihr Psycho-Daddy. Für die schrulligen Jungs ist sie die unerschrockene Königin des Dschungels, jeder Gefahr gewachsen, das ungewöhnlichste Wesen, das ihnen jemals über den Weg gelaufen ist.

Diese Begegnung und das Auftauchen der zehnjährigen Cayenne, die Martin an einer Tankstelle aufgelesen hat, kippen die Balance des Schreckens zwischen Vater und Tochter. Aus dem gegenseitigen Belauern, das von der ersten Seite an die Stimmung dominiert, wird eine offene Konfrontation. Und aus dieser wird nur einer lebend hervorgehen. Oder eine.

„Mein Ein und Alles“ ist eine Geschichte, wie sie nur Amerikaner schreiben können. Zum einen wegen der Konfrontation von Liebe und Grausamkeit, die auf einen Showdown zusteuert. Zum anderen wegen der dominierenden Rolle, die die Natur, hier Nordkalifornien, spielt. Die Menschen mögen ihr zusetzen, doch sie kann zurückschlagen: Mal ist sie Helferin und Heilerin, mal erbarmungslose und unberechenbare Rachegöttin.



Gefeiert, aber umstritten. Gabriel Tallents Roman schlug in den USA hohe Wellen. Stephen King lobte ihn als Meisterwerk, andere kritisierten ihn als brutale Verherrlichung der Waffenkultur. „Mein Ein und Alles“ ist ein faszinierendes Buch, das man kaum aus der Hand legen kann. Für das man aber neben guten Nerven auch einen starken Magen braucht. ?

Neu Erschienen Gabriel Tallent

„Mein Ein und Alles“

Übersetzt von

Stephan Kleiner

Penguin Verlag

480 Seiten

24,70 Euro



("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.10.2018)