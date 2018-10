Das Leben, eine Schule des Scheiterns?

„Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better“ ist wohl das am häufigsten in Anschlag gebrachte Zitat des Dichters Samuel Beckett. Es stammt aus seinem Spätwerk „Worstward Ho“, zu Deutsch „Aufs Schlimmste zu“. Trotz des Buchtitels ist seine Botschaft eine durchaus schöne: Sich mit dem Scheitern zu versöhnen, es gar als Absprungbasis in ein Gelingen zu interpretieren, entspricht auch dem heutigen Zeitgeist.

Wie kann man dem Scheitern Schönes abgewinnen? Der französische Philosophielehrer Charles Pépin versucht es mit seinem Büchlein „Die Schönheit des Scheiterns – kleine Philosophie der Niederlage“ auf sehr redliche, doch oft naive Weise. An vielen Beispielen aus Wirtschaft, Sport, Wissenschaft und Kultur versucht er zu belegen, dass Philosophen wie René Descartes und Immanuel Kant dafür verantwortlich seien, dass in der westlichen Tradition das Scheitern mit Schuld verbunden sei. Für Descartes ist die Krux, dass der Mensch über einen begrenzten Verstand, aber über einen unbegrenzten Willen verfügt. Das lässt sich selten in Einklang bringen. Für Kant verursacht die Schwäche unserer Vernunft alle Unbill. Irrtümer und Fehler sind Verstöße gegen das Wesentliche. Als konkurrierende Sicht zitiert Pépin den chinesischen Philosophen Laotse, der schon im sechsten Jahrhundert v. Chr. befand: „Scheitern ist die Grundlage des Erfolgs.“

Mit den Thesen des Anthropologen Michel Serres erklärt Pépin, dass sich der Mensch gerade durch die Möglichkeit des Scheiterns vom Tier unterscheide. Dies, weil wir unfertig geboren werden: Während ein Fohlen am Tag seiner Geburt laufen kann, muss der Mensch im Schnitt zweitausend Mal fallen, ehe er sich fortbewegen kann. Er muss 2000 Niederlagen erleiden, bevor er ein Erfolgserlebnis hat. Sigmund Freud sah darin, dass der Mensch als physiologische Frühgeburt zur Welt kommt, gar den Ursprung unserer Fähigkeit, uns zu moralischen Wesen zu entwickeln: „Wie könnten wir uns beim Anblick eines zerbrechlichen Neugeborenen nicht verantwortlich fühlen?“ Pépin meint, die Menschwerdung hänge mit unserer Weigerung zusammen, uns den Evolutionsgesetzen zu unterwerfen: In unserer Kultur haben auch Schwache das Recht zu überleben.

Am Ende scheitert Pépin, weil er trotz vieler schöner Beispiele dem Scheitern keinen anderen Sinn geben kann als den, dass es der Vorbereitung auf ein Comeback oder auf den späten Erfolg dient. Er unterscheidet zwar zwischen dem „Scheitern als Chance“ und dem „Scheitern als Fehlleistung“, hat aber keine Antwort auf Arten des Scheiterns, die nichts lehren und von denen man sich eventuell nie erholen kann. Als Trost zitiert er Henri Bergson: „Wir tasten, aber nur, weil wir unseren Stern suchen.“ ?

ERSCHIENEN Charles Pépin: „Die Schönheit des Scheiterns: Kleine Philosophie der Niederlage“, Verlag Hanser, 208 Seiten, 20,60 Euro.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.10.2018)