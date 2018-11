Topmanager, Zisterzienser, Klostervorsteher

Er entstammt einer uralten europäischen Dynastie. Im Jahre 2017 feierte er im Münster zu Konstanz ein Hochamt. Hunderte Mitglieder seiner weitverzweigten Familie waren anwesend, Evangelische, Katholiken, bunt gemischt. Hier hatte Kaiser Sigismund vor exakt 600 Jahren den drei Rittern Peter, Jakob und Nikolaus Henkel aus Oberungarn während des berühmten Konzils den Adel und das Wappen verliehen. „Surrexit Dominus vere“ lautet der Wappenspruch – „Der Herr ist wahrhaft auferstanden“. Von nun an hieß das Geschlecht, inzwischen in Wien und in Oberschlesien beheimatet, „Henckel von Donnersmarck“ (Donnerstag war in der verlorenen Heimat stets der Markttag).

Gregor Ulrich, 1943 im schlesischen Breslau geboren und schon zwei Jahre später von den Polen aus der alten Heimat vertrieben, ist als früherer Abt des Zisterzienserklosters Heiligenkreuz der heute uns Bekannteste. Er ist Diplomkaufmann, er lenkte das Logistikgeschäft beim Großspediteur Schenker und trat erst danach – mit 34 Jahren – ins Kloster ein. Seitdem, so schreibt er, mühe er sich redlich, als „Spediteur Gottes“ das katholische Glaubensgut in ansprechender Verpackung an den Kunden, sprich, an den modernen Mitmenschen zu transportieren.

Vom Schloss ins Exil

Das Geburtsjahr 1943 deutet schon darauf hin, dass dieses Leben viele Durchgangsstationen haben sollte. Zunächst das Schloss in Schlesien, dann als heimatvertriebene Familie Kärnten, Wien, Frankfurt, Barcelona, letztlich die Zisterzienserabtei im steirischen Rein und nun Heiligenkreuz.

Als erfolgreicher Manager mit sorgenfreiem Leben in die priesterliche Laufbahn zu wechseln, das kommt wohl selten vor. Philosophie war Gregor Ulrich schon im weltlichen Leben wichtig, doch wie sag ich's meinen Eltern? Der Vater reagierte verständnisvoll, die Mutter, die – recht adelsstolz – einen großbürgerlichen Salon führte, war strikt dagegen. Doch nach einem Probejahr ward aus dem Manager ein gehorsamer Novize geworden. Und 22 Jahre danach wählten ihn die sechzig Ordensbrüder zu ihrem Abt. Eine treffliche Wahl, wie das Aufblühen von Heiligenkreuz beweist. Nicht nur ökonomisch: Die Etablierung der theologischen Hochschule im Stift ist sein Werk. Der bayrische Papst Benedikt XVI. wurde Namensträger, und 2007 beehrte er das Kloster mit seinem Besuch. Für den damaligen Abt ein Höhepunkt im Leben und auch in der 900-jährigen Geschichte von Heiligenkreuz. Nach zwölf Jahren legte er sein Amt zurück.

Manager, ein Leben lang

Rastlos im Ruhestand, hilft er anderen Ordensgemeinschaften bei finanziellen oder baulichen Problemen. Nachdenklich wird er, sagt er, bei Beethovens Musik. „In ihr ist für mich all das Schöne enthalten, was ich in meinem Leben nicht verwirklicht habe. Ich kann nicht mit einem tragischen Schicksal aufwarten, am Ende eines Lebens, und wenn es noch so erfüllt war, beschleicht mich doch manchmal das Gefühl, dass ich nicht alle Dinge, die ich mir vorgenommen habe, zur Verwirklichung gebracht, nicht alles ausgekostet, gesehen und erlebt habe. Aber vielleicht ist die Musik von Beethoven ganz einfach die Sehnsucht nach dem Himmel . . .“ Wie im Himmel schon die aktuelle Wohngegend: der Heiligenkreuzerhof in Wien.

