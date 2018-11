Als Baudelaire sich töten wollte: Brief erzielte Höchstpreis

Durch ihn zogen Bettler, Trunksüchtige und Mörder in die Lyrik ein, er beschrieb die flüchtige Schönheit und gab drastische Einblicke in Elend und Schmutz: Der französischen Dichter Charles Baudelaire war in seiner Zeit höchst umstritten. Mit Mitte 20 kündigte er seinen Selbstmord an, versetzte sich einen Stich mit einem Messer, dieser hatte aber keine schwerwiegenden Folgen. Zum Glück, die Nachwelt müsste sonst auf viele seiner Gedichte verzichten.

Der Brief an seine Mätresse Jeanne Duval, in dem er im Juni 1845 schrieb, dass er sich töten wolle, wurde nun versteigert - und erzielte bei einer Auktion das Dreifache seines Schätzpreises. Das Schriftstück wurde am Sonntag für 234.000 Euro an einen privaten Sammler verkauft, wie das Auktionshaus Osenat in Fontainebleau bei Paris mitteilte.

Nach der Selbstverletzung lebte der Autor übrigens noch 22 Jahre, bevor er 1867 noch immer jung, nämlich mit 46 Jahren, an Syphilis starb. Berühmt wurde Baudelaire durch die 1857 erschienene Gedichtsammlung "Die Blumen des Bösen" ("Les Fleurs du Mal"). Der Band hatte ihm eine Anzeige wegen "Verletzung der öffentlichen Moral" eingebracht: Die Strafkammer des Pariser Korrektionalgerichts befand, sechs der inkriminierten Gedichte seien wegen "Verletzung des Schamgefühls und Aufreizung der Sinne" zu streichen.

