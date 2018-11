Hilary Mantel: „Nur wir sind voller Nostalgie“

Die Presse: 100.000 Exemplare Ihres ersten Romans „Jeder Tag ist Muttertag“ wurden bei der Gratisbuchaktion „Eine Stadt, ein Buch“ in Wien verteilt – doch Ihre Fans warten seit sechs Jahren auf Ihren neuen Roman, „The Mirror And The Light“. Darin lassen Sie das Leben von Thomas Cromwell, dem wichtigsten Staatsmann unter Heinrich VIII., zu Ende gehen und ihn am Schafott sterben. Sind Sie damit fertig?



Hilary Mantel: Es sind die letzten Schreibmonate. Momentan bin ich bei der Ankunft von Heinrichs vierter Ehefrau, Anna von Kleve, in England angelangt, weniger als ein Jahr vor Cromwells Tod. Zu Beginn des neuen Jahrs werde ich fertig sein.



Jeder Teil Ihrer Cromwell-Trilogie endet mit einer Hinrichtung. In „Wölfe“ ist es die von Thomas Morus, in „Falken“ jene Anne Boleyns – für beide hat Cromwell gesorgt . . .

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.11.2018)