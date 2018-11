„Bedeutet Bekenntnis zur Nation schon Nationalismus?“

Bis vor einem Jahr war der heute 50-jährige Uwe Tellkamp hauptsächlich als einer der besten deutschen Autoren bekannt – vor allem dank seines viel gerühmten, auch mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneten Romans „Der Turm“, in dem er Bildungsbürger in seiner Heimatstadt Dresden die letzten DDR-Jahre erleben lässt. Dann unterschrieb er im vergangenen Herbst eine Petition gegen die Ausgrenzung rechter Verlage auf der Frankfurter Buchmesse und beklagte einen medialen „Gesinnungskorridor“ in Deutschland. Seitdem ist Tellkamp zum Politikum geworden. Kritiker werfen ihm Nähe zur AfD vor, er selbst sieht sich als konservativ.

Nun hat Tellkamp in einem offenen Brief die „Berliner Erklärung der Vielen“ vom 9. November kritisiert. Darin haben sich deutsche Kulturinstitutionen gegen rechten Populismus ausgesprochen: Dieser gefährde das Kulturleben als Versammlungs- und Debattenort einer pluralen Gesellschaft. Tellkamp sieht das anders. Vielmehr vertrügen die „Tonangeber in weiten Teilen unserer Medien und unserer Kulturbranche“ keinen Widerspruch, schreibt er. So würden auch die Unterzeichner der Erklärung sich einerseits zur Diskussion bekennen, gleichzeitig jedoch dazu, „Meinungen, die nicht passen, kein Forum geben“ zu wollen. „Wer zieht die Grenze?“, schreibt Tellkamp. „Wie will man diskutieren, ohne ein Forum zu bieten?“ Er kritisiert auch die Verwendung des Attributs „dunkel“ in Bezug auf „ein Denken, das sich der gängigen Einordnung in ,Fortschrittlichkeit‘ entzieht“, und fragt: „Bedeutet Bekenntnis zur Nation wirklich schon Nationalismus?“ (sim)

