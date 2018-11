Victor kommt aus der französischen Provinz an ein renommiertes Lycée nach Paris. Er hasst alles dort: Lehrer, Mitschüler, Wettbewerbsdruck. Nur zu Mathieu keimt eine zarte Freundschaft. Als dieser überraschend in den Tod springt, ändert sich Victors Leben komplett. Plötzlich wird er, der Freund des Selbstmörders, für die anderen interessant. Auch mit Mathieus Vater entwickelt sich eine ganz eigenartige Beziehung. Jean-Philippe Blondel ("6 Uhr 41") hat mit "Ein Winter in Paris" ein berührendes Buch über Kinder, Eltern, Erwartungen und Sehnsüchte geschrieben. Und darüber, wie Schule nicht sein soll. DO

Jean-Philippe Blondel: "Ein Winter in Paris", übersetzt von Anne Braun, Zsolnay, 192 Seiten, 19,60 Euro