Margaret Atwood schreibt "Report der Magd" weiter

Es ist eine schreckliche Welt, die Margaret Atwood in ihrem Roman "The Handmaid's Tale", auf Deutsch "Report der Magd", kreierte. Nukleare Katastrophen haben die allermeisten Menschen steril werden lassen, die wenigen fruchtbaren Frauen werden von Radikalgläubigen als Gebärdienstboten (Handmaids) gehalten und misshandelt.

Der dystopische Roman stammt bereits aus dem Jahr 1985, aber als er im Vorjahr als bildgewaltige Serie mit Elisabeth Moss als Handmaid Offred in der Hauptrolle umgesetzt wurde, erregte er erneut große Aufmerksamkeit. Nun hat Margaret Atwood auf Twitter und in einer Presseaussendung bekannt gegeben, dass sie die Geschichte weiterspinnen wird. "The Testaments" wird 15 Jahre nach dem Ende des ersten Romans spielen und von drei weiblichen Figuren erzählt werden. Das Buch soll im September 2019 erscheinen.

Yes indeed to those who asked: I’m writing a sequel to The #HandmaidsTale. #TheTestaments is set 15 years after Offred’s final scene and is narrated by three female characters. It will be published in Sept 2019. More details: https://t.co/e1umh5FwpX pic.twitter.com/pePp0zpuif