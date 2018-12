Als Astrid Lindgren ihr Kind verließ

Sie schreibe viel vom Sterben, schreibt ein Bub an Astrid Lindgren: „Pippis Mama stirbt, Jonathan stirbt, Krümel stirbt, Mios Mama stirbt. Aber man hat Lust, zu leben, wenn man darüber liest.“ Wie wahr. Die Zeilen stehen in einem Brief, der in „Astrid“ auf dem Schreibtisch der alt gewordenen schwedischen Schriftstellerin landet. Und vielleicht hat ein Kind ihn tatsächlich genau so geschrieben. Denn der Film „Astrid“, der kommenden Freitag in Österreich anläuft, ist von Begebenheiten aus dem Leben von Astrid Lindgren inspiriert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.12.2018)