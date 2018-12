Das Rätsel Mann – hier wird's erklärt

Toxic Masculinity, eine zerstörerische und selbstzerstörerische Art von Männlichkeit -in Online-Debatten ist sie derzeit omnipräsent. Die Pflichtlektüre dazu hat "Die Presse" parat: Fünf Romane von Männern, die uns Männer erklären - wenn sie mehrere Büros verwüsten, nur weil sie eine Sprachnachricht löschen möchten; wenn sie auf einem Militärstützpunkt ihre Mutter gefangen halten; wenn sie (sexuell) so frustriert sind, dass sie sich den Islam herbeiwünschen. Wenn sie, kurz gesagt, tun, was sie tun müssen, auch wenn es keinen Sinn ergibt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.12.2018)