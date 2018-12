Kinderbuch der Woche: Poetische Fantasy in den Ästen

Bei Timothée de Fombelle ist eine Eiche die ganze Welt, ein Volk winziger Baummenschen lebt darauf, vor allem in den bessern Lagen, den urbanen Wipfeln. Der 13-jährige Tobie Lolness, gerade mal anderthalb Millimeter groß, muss mit seiner Familie aber in die niederen Äste - ins Exil. Denn sein Vater will seine wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht weiter geben. Als aber ein Tyrann ein Regime des Schreckens errichtet, ist die Familie aber auch in den entlegenen, unwirtlichen Gebieten nicht mehr sicher.



Schon vor zehn Jahren erschienen die beiden Bücher rund um Tobie Lolness auf Deutsch, nun sind sie in einem sehr dicken Sonderband zusammengefasst. Der Franzose Timothée de Fombelle schreibt über den Versuch eines tapferen Teenagers, große Liebe und seine Welt zu retten. Kein Ökokitsch, sondern eine wunderbar poetische und spannende Geschichte, in der die Natur eine wichtige Rolle spielt.



Timothée de Fombelle: „Tobie Lolness: Ein Leben in der Schwebe - Die Augen von Elisha“. 784 Seiten, 20 Euro. Erschienen bei Gerstenberg. Alter: Ab zehn Jahren.

Lesezeit: Kinderbuch der Woche