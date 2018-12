Das Kreuz als Kulturzeichen

Viel geht es dieser Tage in Österreich um einen Kirchenmann und seine Haushälterin. Über einen Prälaten und seine Haushälterin hat der Schweizer Thomas Hürlimann einst den Roman „Fräulein Stark“ (2001) geschrieben. Ein Dreizehnjähriger verbringt darin – wie einst Hürlimann selbst – den Sommer in der berühmten Stiftsbibliothek St. Gallen, wo sein Onkel, der Prälat, als Stiftsbibliothekar tätig ist. Die St. Galler reagierten über die Schilderungen empört, der Onkel beschimpfte den Autoren in einer Streitschrift.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.12.2018)