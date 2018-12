"Glaube ist wie ein Schuh - oder ein Tarnmantel"

Lang ist es her, dass „ketzerische“ Autoren in Europa von der Zensur verfolgt und der öffentlichen Meinung gebrandmarkt wurden. Heute befremdet im deutschsprachigen Raum eher das Gegenteil: Schriftsteller, die überzeugte Christen sind. Sie sind, in Sachen Religion, die neuen Abweichler vom Mainstream. Rar sind sie geworden, vor allem in Europa, die Schriftsteller, die sich wie der Österreicher Alois Brandstetter als gläubige Christen bekennen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.12.2018)