Romanfragment von Michael Ende vollendet

Rund 25 Jahre nach den drei ersten Kapiteln ist ein Romanfragment des Jugendbuchautors Michael Ende nun doch vollendet. 1995 war der Autor von "Die unendliche Geschichte" gestorben, nun hat der preisgekrönte Kinderbuchautor Wieland Freund die im Fragment angelegte Geschichte weitergesponnen. Das daraus entstandene Buch "Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe" erscheint am 15. Jänner.

Entstanden sei eine "fantastische Geschichte rund um die kindliche Faszination des Bösen", teilte der Thienemann-Esslinger Verlag am Mittwoch mit. Das 208 Seiten und 16 Kapitel umfassende Buch um Knirps und seinen Lehrmeister Ritter Rodrigo Raubein erscheine mit einer Startauflage von 15.000 Exemplaren, sagte eine Verlagssprecherin. Michael Ende hatte die letzten Jahre vor seinem Tod an der Geschichte geschrieben. Das Fragment war bereits 1998 in "Der Niemandsgarten", einer Textsammlung aus dem Nachlass Endes, veröffentlicht worden.

Michael Ende Michael Ende (1929-1995) gewann die fast verloren gegangenen Reiche des Phantastischen und der Träume in seiner Zeit zurück. Er zählt heute zu den bekanntesten deutschen Schriftstellern und war zudem einer der vielseitigsten Autoren. Neben Kinder- und Jugendbüchern schrieb er poetische Bilderbuchtexte und Bücher für Erwachsene, Theaterstücke und Gedichte. Viele seiner Bücher ("Momo", "Die unendliche Geschichte", "Jim Knopf") wurden verfilmt oder für Funk und Fernsehen bearbeitet. Für sein literarisches Werk erhielt er zahlreiche deutsche und internationale Preise. Seine Bücher wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt und haben eine Gesamtauflage von über 35 Millionen Exemplaren.

Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe. – (c) Thienemann

(APA/dpa)