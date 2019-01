Oliver Scherz: "Es gibt keinen Spaß ohne Grenzen"

Manchmal braucht es eben die seltsamsten Zufälle und verwinkeltsten Ideen, damit sich am Ende alles richtig zusammenfügt“, heißt es gegen Ende seines demnächst erscheinenden neuen Buchs „Drei Helden für Mathilda“ (Thienemann-Verlag; drei Kuscheltiere suchen in der Stadt nach ihrer Besitzerin). Es wäre ein gutes Motto für all seine Geschichten. Oliver Scherz, 2014 mit „Wir sind nachher wieder da, wir müssen kurz nach Afrika“ und „Ben“ fast über Nacht bekannt geworden, hat seitdem gleich etliche der schönsten deutschsprachigen Kinderbücher beigesteuert, von „Schabalu“ bis zuletzt „Ein Freund wie kein anderer“. Seine Bücher für Fünf- bis Zwölfjährige, vor allem zum Vorlesen gedacht, sind abendliche Familienereignisse. „Die Presse“ traf ihn in Wien.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.01.2019)