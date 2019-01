Bücher schmeißt man nicht weg – oder?

Es gibt ja Leser, die hängen am Buch. Also am Gedruckten. Sie schätzen aufwendige Einbände, schönes Papier, eine elegante Schrift, Coffee-Table-Books. Noch bevor sie einen Band zum ersten Mal aufschlagen, schnuppern sie daran und schwören, er habe einen ganz besonderen, einen unvergleichlichen Geruch. Ihre Bücher verwahren diese Leser meistens hinter Glas, für Erstausgaben und antiquarische Werke haben sie eigene Vitrinen angeschafft und nichts ist für sie schlimmer, als wenn jemand ein Eselsohr in die Seite knickt. Für so etwas gibt es doch Lesezeichen! Oder Bändchen. Und außerdem: Man legt ein Buch nicht mit dem Bug nach oben auf den Tisch! Erst recht kein Taschenbuch. So wird es kaputt!

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.01.2019)