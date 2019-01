Édouard Louis: Er will ein Shakespeare sein, der Macron stürzt

„Für mich war es so: Jeder, der eine Gelbweste beleidigte, beleidigte meinen Vater“, schrieb Édouard Louis zu Beginn der Gelbwesten-Bewegung. Da war schon sein neues Buch in Frankreich veröffentlicht, nun ist es auch auf Deutsch erschienen: eine literarische Anklage, in der Louis die „Mörder“ seines Vaters benennt, sich selbst aber als Autor erledigt.



Die enorme Aufmerksamkeit, die das 70-Seiten-Büchlein „Wer hat meinen Vater umgebracht“ international findet, erklärt sich vor allem durch Louis' bisherige Karriere. 21 Jahre war der damalige Soziologiestudent alt, als sein Debütroman, „Das Ende von Eddy“, 2014 zur Sensation geriet. Darin schildert er die Leidensgeschichte des Arbeitersohns Eddy Bellegueule (Louis' früherer Name), der in einem von Armut, Alkohol und Gewalt geprägten Milieu wegen seiner Homosexualität verachtet wird – nicht zuletzt von seinem eigenen Vater. Einer der ersten Sätze darin lautete hellsichtig: „Das Leiden ist totalitär. Es eliminiert alles, was nicht in sein System passt.“ Doch 2014 war auch das Jahr, in dem der Front National bei den Europawahlen triumphierte. Louis' Porträt der französischen Provinz als rassistisch, homophob und von der „herrschenden Klasse“ vergessen passte als Deutung perfekt. Die Familie des Autors brach mit ihm, dafür war er Frankreichs neuer literarischer Jungstar.

