J.D. Salingers Sohn kündigt weitere Bücher seines Vaters an

Er war ein scheuer Dichter, zurückhaltend und geheimnisvoll: Jerome David Salinger (1919–2010). Er hatte mit seinem Roman „The Catcher in the Rye“ ( „Der Fänger im Roggen“) 1951 einen gigantischen Welterfolg, Auflagen in zweistelliger Millionenhöhe. Es folgten noch einige längere Erzählungen und drei Dutzend Kurzgeschichten, aber der ohnehin zurückgezogen lebende Autor hörte bald damit auf, zu veröffentlichen. 1974 gab Salinger der „New York Times“ ein letztes Interview – der Rest war Schweigen.

Dabei schrieb er angeblich täglich für sich selbst – und für eine Nachwelt, wie sich nun zeigt: Salingers 1960 geborener Sohn Matt hat nun dem britischen "Guardian" bestätigt, dass weitere Werke seines Vaters erscheinen werden - wenn das auch noch einige Jahre dauern kann. Als "völligen Blödsinn" bezeichnete der Schauspieler ("Captain America") jedenfalls frühere Berichte, dass fünf neue Salinger-Bücher bis 2020 publiziert werden könnten.

"Er war jemand, der 50 Jahre geschrieben hat, ohne etwas zu veröffentlichen, daher ist das eine Menge Material", sagte Matt Salinger bei dem Gespräch in seinem Haus im US-Bundesstaat Connecticut. Sein Vater habe ihn gebeten, alles zusammenzustellen, aber er habe gewusst, dass das lange dauern werde. "Wenn es fertig ist, werden wir es teilen", sagte Matt. Er hoffe, das werde in weniger als zehn Jahren sein.

J.D. Salinger, der Sohn eines polnisch-jüdischen Vaters und einer schottisch-irischen Mutter, wäre zum Jahreswechsel hundert Jahre alt geworden. Sein Sohn sagte dem "Guardian", es sei sehr bewegend gewesen, den Nachlass zu lesen. Dadurch bleibe er in einem Dialog mit seinem Vater. "Bei vielen Freunden in meinem Alter sterben die Eltern, oder sie sind gestorben, und sie sind einfach weg, verstehen Sie? Und mein Vater ist nicht weg, er ist für mich nicht gestorben", sagte Matt Salinger.

(Ag/red.)