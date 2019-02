Bestsellerautorin Rosamunde Pilcher ist tot

Die Bestsellerautorin Rosamunde Pilcher, geboren am 22. September 1924 in Cornwall, England ist tot. Bekannt war sie nicht nur wegen ihrer Bücher, sondern vor allem auch wegen der Verfilmungen der Liebesgeschichten, die sie schrieb. Sie war eine Meisterin der Schicksalsschläge und des Happy End.

Pilcher erlitt einen Schlaganfall, wie ihr Sohn Robin Pilcher dem "Guardian" sagte. Demnach war die 94-jährige Autorin bis Weihnachten gesund.

Besonders in Deutschland war sie sehr beliebt, Grund dafür wohl das ZDF, das mit mehr als 100 auf Pilcher-Geschichten basierenden Filmen eines der erfolgreichsten Formate des deutschen Fernsehen geschaffen hat. Das Strickmuster ihrer Geschichten war stets das gleiche: Junge trifft Mädchen. Es gibt Schwierigkeiten. Und am Ende kriegen sie sich. kaum jemand beherrschte es wie Rosamunde Pilcher. Dutzende Male hat die Britin diese Geschichte immer wieder neu erzählt.

Die Autorin, die in England aufwuchs und in Schottland lebt, verkaufte aber auch Millionen Bücher. Mit dem Schreiben begann sie als 15-Jährige, mit 18 veröffentlichte sie die erste Kurzgeschichte.

Nach der Schule zum Kriegsdienst

Ihr Leben war durchaus spannend: 1942, nach dem Schulabschluss, meldete sie sich zum Kriegsdienst. Sie arbeitet kurze Zeit im britischen Außenministerium, dann in Indien. Zurück in der Heimat lernt sie Graham Pilcher kennen, heiratete 1946 und zog ins schottische Dundee - wo sie die längste Zeit ihres Lebens blieb. Seit 2009 war sie verwitwet.

Rosamunde Pilcher bekam vier Kinder. Ihre Kurzgeschichten entstanden am Küchentisch und erscheinen in Frauenzeitschriften. Über ihre Arbeit habe die Mutter zu Hause nie gesprochen, erinnerte sich die älteste Tochter, Fiona Wynn-Williams: "Wir waren oft picknicken in den Bergen und am Strand".

Pilcher habe ihre Kinder ermutigt, immer das zu tun, was sie wollten - zum Schreiben habe sie sie nie überreden wollen. Einer begann trotzdem damit: Robin Pilcher.

Der Erfolg beschert Pilchers Familie ein Millionenvermögen und macht ihre eher strukturschwache Heimat Cornwall zum begehrten Reiseziel - vor allem für Deutsche. Das ZDF hat daran einen Anteil: Kamerafahrten über breite Strände und raue Klippen, Weinberge und herausgeputzte Herrenhäuser: Das und die Liebe verbinden viele mit Rosamunde PIlcher.

(rovi)