Reiter durch die coole Nacht

Chromatics: „Time Rider“. Eigentlich wollten die Chromatics ihr neues Album „Dear Tommy“ bereits 2015 herausgeben, aber nach einem Nahtoderlebnis hat Produzent und Mastermind Johnny Jewel die schon gepressten CDs und Platten zerstört. Und jetzt? Nach einem Neuanfang klingt die aktuelle Single „Time Rider“ nicht, im Gegenteil. Der Song schließt nahtlos an ihre Beiträge zum Soundtrack von „Drive“ (2011) an, der sie bekannt machte: Reduzierter Synthie-Pop, auch der besungene Time Rider wirkt wie eine Referenz an den Thriller, bezieht sich vielleicht aber auf einen Science-Fiction-Film aus den Achtzigern. Egal eigentlich. Das ist Musik für eine Reise durch die Nacht. Sie wolle mit dem Rider in den Sturm reiten, singt Ruth Radelet sehnsuchtsvoll. Er, der immer nur „a whisper away“ ist. Die Straßenlampen blinken grün, blau und gelb. Leise hört man ein Motorrad davonbrausen. Und die Nachtluft fährt durch die Haare. Cool.

Den Song der Woche küren diesmal Heide Rampetzreiter in Vertretung von Thomas Kramar („Die Presse“) und Christoph Sepin (Radio FM4). Zu hören ist er am Sonntag zwischen 19 Uhr und 21 Uhr auf FM4. diepresse.com/songderwoche

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.02.2019)