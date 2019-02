Zur Erinnerung an den deutschen Denker Karl Jaspers

Im Schlafzimmer des Ehepaars Jaspers lag immer etwas bereit: kleine Pappschachteln mit Zyankali-Ampullen. Wenn die Gestapo käme, um die Jüdin Gertrud abzutransportieren, wollten beide sie austrinken. Auch für den Fall, dass die Häscher sie noch lebend vorfinden könnten, war vorgesorgt. Mit Leukoplast fixiert lag ein Zettel am Nachttisch, für herbeigeholte Kollegen des gelernten Arztes Karl: „Bitte um Maßnahmen der Euthanasie.“ Karl Jaspers lebte im Schatten des Todes, auch als lebenslang Kranker, in fast permanenten „Grenzsituationen“. Sie waren der Ausgangspunkt seiner Philosophie: extreme Erfahrungen von Leid, Schuld oder zerstörerischem Zufall, die in unseren Alltag einbrechen und das schön gezimmerte „Gehäuse“ unserer scheinbaren Gewissheiten zerstören. Dass wir am Dunkel nicht verzweifeln müssen, ja dass es unsere Existenz „erhellen“ kann, um uns zu lebensmutigen, verantwortlichen Menschen zu machen: Mit dieser Botschaft seiner einführenden Schriften erreichte Jaspers nach dem Krieg ein Millionenpublikum, wie auch mit politischen Einlassungen zur Schuldfrage und zur Atombombe. So populär ist ein deutscher Philosoph zu Lebzeiten selten gewesen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.02.2019)