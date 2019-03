Knausgård? Ist passé! Lest lieber diese Autorinnen

Wann ist es mir das erste Mal aufgefallen? Vielleicht, als ich Ronja von Rönnes ersten und bisher einzigen Roman las. Ronja von Rönne ist im deutschsprachigen Raum ja leider weniger für ihre Prosa bekannt, sondern vor allem, weil sie hinreißend schön ist (sie spielte in einem Wanda-Video mit), weil sie einmal in der Tageszeitung „Die Welt“ über den Feminismus gespöttelt hat, was ihr später leid tat. Und weil sie auf Instagram ist. „Wir kommen“ (Aufbau-Verlag) handelt vordergründig von Polyamorie. Aber hintergründig von der Freundschaft zweier Mädchen. „Maja und ich hingen oft am Parkplatz vor dem Kaufhaus herum. Wir klauten den Dorfpunks ihr Dosenbier, kletterten auf Autodächer und weigerten uns, wieder herunterzukommen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.03.2019)