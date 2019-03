Heuer werden zwei Literaturnobelpreise verliehen

Die Königliche Schwedische Akademie wird heuer zwei Nobelpreise für Literatur vergeben. Jener für 2018 wird nachgeholt und auch für 2019 sucht die Akademie einen Preisträger. Die Nobelstiftung bestätigte am Dienstag in Stockholm einen entsprechenden Bericht in der schwedischen Zeitung "Dagens Nyheter". Die Preisträger werden traditionell am zweiten Donnerstag im Oktober bekanntgegeben.

Nach den internen Problemen bei der für die Preisvergabe zuständigen Schwedischen Akademie sei die Nobelstiftung zu der Ansicht gelangt, dass die Akademie mehrere wichtige Maßnahmen ergriffen habe, um das Vertrauen in die Institution wiederherzustellen, so die Absage.

Absage nach Missbrauchsvorwürfen

Hintergrund der Absage im vergangenen Jahr waren Missbrauchsvorwürfe gegen den Franzosen Jean-Claude Arnault, Ehemann des langjährigen Akademie-Mitglieds Katarina Frostenson. Er war im Zuge der #MeToo-Kampagne von 18 Frauen wegen sexueller Übergriffe beschuldigt worden. Nach Recherchen der Zeitung "Dagens Nyheter" soll Arnault über Jahre hinweg weibliche Mitglieder der Akademie, Mitarbeiterinnen sowie Frauen und Töchter von Akademiemitgliedern sexuell belästigt oder missbraucht haben.

Ein Berufungsgericht hatte Arnault Anfang Dezember zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt, er legte Berufung ein. Er legte dagegen Beschwerde bei Schwedens Oberstem Gerichtshof ein, der sich nun mit dem Fall befasst.

Der Umgang mit dem Skandal sorgte innerhalb der Akademie für großen Streit. Sechs der insgesamt 18 Mitglieder legten ihre Ämter nieder, darunter auch Frostenson. Die Vergabe des Literatur-Nobelpreises für das Jahr 2018 wurde daraufhin abgesagt.

