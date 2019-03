Alfred Komarek hat sein Alter Ego Alfred aktualisiert

Es ist ein trügerisches Buch, denn man denkt, man ist schnell damit durch. Doch "Alfred" hat es trotz seiner läppischen 100 Seiten in sich, es krallt sich in den Lesern fest, haut ihnen eine links runter und eine rechts, kuschelt sie innig und lässt seine schräge und doch so geradlinige Sicht auf die Welt lang nachhallen.

Das alles ist ganz im Sinne seines Schöpfers: Der österreichische Herz-und-Hirn-Autor Alfred Komarek hat sein Alter Ego Alfred aus der Mottenkiste geholt und aktualisiert. Davor durfte Alfred schon von 1971 bis 1980 auf Ö3 sein subversives Unwesen treiben. Und der putzige Jedermann hat nichts von seinem eigenwilligen Zauber eingebüßt: Mit dem besonders klaren Blick des weisen Narren tritt er in eine Welt, die Gott am achten Tag nach einem wirren Traum erschaffen haben dürfte. Sein Leben beginnt als Mülleimer, macht ihn zum gefragten Politiker, lässt ihn erfolglos und erfolgreich lieben und die Erleichterung in Form des fremdbestimmten Lebens eine Galeerensträflings genießen.

In "Alfred" nach der einen Heilsbotschaft zu suchen ist müßig, es gibt zu viele. Einen Tenor haben sie allerdings alle: nämlich, dass die Welt so, wie sie jetzt ist, nicht die beste aller möglichen ist. Komarek vermittelt seine Anliegen ohne erhobenen Zeigefinger, mit hintergründigem Humor und einer gesunden Prise Surrealem. Besonders beeindruckend ist sein Umgang mit der Sprache. Wie er aus den Phrasen, die wir täglich gedankenlos dreschen, neue Sprachgebilde formt, überrascht das Hirn, erfreut das Herz und fordert den Lachmuskel.



Alfred Komarek: "Alfred", Haymon, 108 Seiten, 14,90 Euro