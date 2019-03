Der Eissalon Amarino war früher die Schwulenbar Zanzibar, in der auch Thomas Mann verkehrte.“ – „Insgesamt gibt es hier 500 Überwachungskameras, nicht wegen der Terroristen, sondern wegen der Parksünder und der Hundehalter.“ – „Der Markt von Forville ist am Wochenende besonders toll, da bieten auch die Omis aus der Umgebung ihre Waren an, oft nur fünf Zwiebeln, ein paar Büschel Lorbeer und einen Korb Haselnüsse.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.03.2019)