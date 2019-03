Der Sänger und das liebe Viech

Zu Ernst Molden und den Tieren muss man folgendes wissen: Erstens sind sie bei ihm Viecher (ganz wichtig das „c“) und zweitens interessieren sie ihn alle, vom Silberfischchen bis zum Wels, vom Weberknecht bis zum Esel. Was aber wiederum nicht automatisch bedeutet, dass er deshalb uneingeschränkt tierlieb ist. Den Höckerschwan, zum Beispiel, findet er unsympathisch.

Diese und andere amüsanten Kleinigkeiten erfuhr man am Samstagabend im Theater Rabenhof, wo der Wiener Sänger und Literat sein Buch „Das Nischenviech“ präsentierte. Das Auswahlkriterium für die ansonsten höchst vorurteilslose Textsammlung, war, dass Molden dem betreffenden Tier tatsächlich begegnet ist. Die Illustrationen stammen von Helmut Pokornig.

Ernst Molden wuchs als Sohn des Verlegers Fritz Molden in einer Villa in Döbling auf und entdeckte schon früh sein Interesse an allem, was kreucht und fleucht. Für die Wissenschaft entschied er sich zwar nicht, seinen „Kuchl- und vulgärzoologischen Ambitionen“ geht Molden aber bis heute nach, vorzugsweise im grünen Prater und in den Donauauen. In ersterem schlägt er jedes Jahr sein „Sommerbüro“ auf einem umgefallenen Baumstamm auf - „Ich hab’ dort sicher an die 60, 70 Lieder geschrieben.“ -, mit zweitem verbindet ihn eine lebenslange Faszination. Carl Manzano, bis 2018 Direktor des Nationalparks Donau-Auen, schrieb deshalb nicht nur das Nachwort, sondern leitete auch den Abend im Rabenhof ein. „Ernst Molden zeigt, dass Großstadtliebe und Naturverbundenheit kein Widerspruch sind“, sagte Manzano. „Aber Ernst Molden ist ja selbst auch ein Nischenviech.“

Ernst Molden: Das Nischenviech. Deuticke, 176 Seiten, 20 Euro

