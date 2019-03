Schlag zu mit Jesus Christus

Trash! Action! Der muskulöse Krieger wirbelt mit seinem Schwert, und im Nu stapeln sich die blutenden Köpfe seiner Feinde. Eine Comicszene in Groschenheftästhetik, wie so viele – würde nicht der Held einen wohlbekannten Namen tragen: Jesus von Nazareth. In „Jesusfreak“ sucht ein junger Zimmermann aus Galiläa nach seinem Platz in einer gewalttätigen Welt, noch bevor er als Prediger an die Öffentlichkeit tritt. Dabei kämpft er nicht nur gegen Dämonen, die sich als innere deuten ließen, sondern fährt auch römischen Soldaten mit gestrecktem Bein ins Gesicht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.03.2019)