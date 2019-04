Wie die Linke lernte, Kakanien zu lieben

Seinen bisher letzten Roman hätte Milan Kundera vor fünf Jahren vielleicht nicht veröffentlichen sollen: Er hieß „Das Fest der Bedeutungslosigkeit“ („La Fête de l'insignifiance“ und erzählte von vier Freunden in Paris, die einander in diversen Kontexten treffen und über das Leben reden. Bedeutungslos fanden ihn leider auch viele Kritiker. Diesen langjährigen Anwärter für den Literaturnobelpreis hätte man lieber mit Romanen wie „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ und herrliche Essays über die Literatur wie „Die Kunst des Romans“ oder „Der Vorhang“ in Erinnerung behalten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.04.2019)