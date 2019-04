In Lech darf sich die Elite selbst misstrauen

„Im vorigen Herbst war Lech die Hölle“: So etwas würde Konrad Paul Liessmann nie sagen, wäre die Hölle nicht das Thema seines letzten Philosophicums gewesen. Aus den Tiefen der Unterwelt will er heuer in die scheinbar lichten Höhen der Eliten führen: „Die Werte der Wenigen – Eliten und Demokratie“ ist der Titel des 23. Denkertreffens im Vorarlberger Wintersportort. Aber der Bogen vom Gestern zum Morgen ließ sich frappierend eng spannen, beim einstimmenden Duett mit dem Mythenmeister Michael Köhlmeier am Montagabend im Museum moderner Kunst. Schon der antike Tartaros ist ja ein Ort, den sich die mythischen Eliten „für ihresgleichen gebaut haben“. Nachdem die Götter sich ihren Status als „Leistungselite“ durch den Sieg gegen die Titanen erkämpft hatten, ließen sie dort ihre wenigen prominenten Herausforderer für alle Ewigkeit leiden.

Wie den Titanen Ixion, der rebellisch darauf beharrte, der sozialen Differenz zum Trotz auf Augenhöhe mit den Mächtigen zu bleiben. Was nie gelingen kann, und in seinem Fall ganz schlimm endete: Weil er sich beim olympischen Bankett an Hera vergriff, ist Ixion nun für immer an sein feuriges Rad gefesselt.

Exklusive Werte, inklusive Politik

Eine schillernde Gesellschaft also, diese Elite. Als Gruppe schafft sie ihre eigenen Werte. Denn, wie Liessmann aus der Begriffsgeschichte ableitet: Werte seien nicht in Stein gemeißelt wie religiöse Gebote oder kategorische Imperative. Seit sie im 19. Jahrhundert – vor allem mit Nietzsche – im Kontext von Gut und Böse auftauchen, dienten sie dazu, unsere „moralischen Einstellungen zu flexibilisieren“, zum „Aufwerten, Abwerten, Umwerten und Entwerten“. Wo also sollen wir die exklusiven Werte der Eliten verorten? Stehen sie höher als die des einfachen Volkes? Ist der Populus, wenn er sich von Eliten abgrenzt, damit schon populistisch? Oder widerspricht alles Elitäre dem politischen Grundwert der Demokratie, die jedem das Recht zur Mitwirkung verspricht? Haben sich die Eliten mit ihrer Misserfolgsgeschichte historisch diskreditiert? Oder brauchen wir sie im Gegenteil dringender denn je, als Garanten für moralischen Fortschritt und als Bollwerk gegen den Ungeist? Es wird viel zu analysieren, grübeln und streiten geben, Ende September in Lech. (gau)

findet vom 25.-29. September statt. Anmeldung unter www.philosophicum.com. Der Tagungsbandzum Vorjahr „Die Hölle“ ist bei Zsolnay erschienen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.04.2019)